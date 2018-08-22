Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил основания для создания органов переходного правосудия. Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами он сказал, что этот инструмент является признанным во всем мире. По его словам, по этому поводу он вел консультации с международными экспертами с первых же дней после своего прихода к власти.

«Почему мы заговорили об этом сегодня? Поскольку сегодня наши правоохранительные органы докладывают о многомиллионных счетах некоторых лиц, которые явно были приобретенеы незаконным путем, однако сегодняшние регулирования в криминально-правовой системе являются серьезным препятствием для расследования этиологии возникновения этих сумм»,- сказал он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что он продолжает не вмешиваться в дела судебных органов, однако подчеркнул, что не примирится с теми судьями, которые будут пытаться судить по внешней указке или за взятки. «Я говорю о явлении, я не говорю о конкретных случаях, чтобы не оказывать влияния по конкретным делам»,- сказал он.