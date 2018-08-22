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Мэрия Еревана предпринимает меры по запрету уличной торговли

Мэрия Еревана предпринимает меры по запрету уличной торговли

Мэрия Еревана предпринимает меры по запрету уличной торговли: уже составлено 215 протоколов об административных правонарушениях. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала член СС Еревана от фракции «Елк» Ани Симонян.

По ее словам, есть закон о торговле и оказании услуг, и в нем четко указано, какие товары можно продавать на улицах и в каких условиях. Все остальное является незаконным.  По ее словам, она лично обратилась в мэрию с требованием предпринять меры по урегулированию ситуации.

Мэрия Еревана предпринимает меры по запрету уличной торговли: уже составлено 215 протоколов об административных правонарушениях., по которым налагаются штрафы – от 30 до 50-кратного размера МРОТ.


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