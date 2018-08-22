Брату Владимира Гаспаряна предъявлено обвинение в угрозе убийства

В рамках уголовного дела, расследуемого в Особой следственной службе Армении, брату бывшего начальника полиции Владимира Гаспаряна - Карену Гаспаряну, 17-го августа предъявлено обвинение по части 1-й статьи 137-й (Угроза убийства, причинения тяжкого вреда здоровью или уничтожения имущества) Уголовного кодекса за совершение общественно опасного поступка. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, он обвиняется в угрозе убийства в отношении Аветика Саркисяна.



Согласно выдвинутому обвинению, 8-го августа около 11:30 между Кареном Гаспаряном и жителем Котайкской области Аветиком Саркисяном произошел спор из-за того, что дочь Саркисяна в день праздника Вардавар облила водой машину Гаспаряна.



В тот же день для выяснения обстоятельств инцидента и примирения Гаспарян позвал Саркисяна на свою дачу, расположенную в селе Котайк, где в присутствии сына, его друзей и других лиц потребовал у Саркисяна на коленях просить прощения за ругань в его адрес. Последний, однако, отказался выполнить это требование.



Чтобы отомстить Саркисяну за ругательства в свой адрес, Гаспарян пригрозил убить его из оружия, находящегося в его машине. В результате Саркисян выполнил требование Гаспаряна и, опустившись на колени, попросил у него прощения.



В отношении К.Гаспаряна в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.