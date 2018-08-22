Бако Саакян встретился с делегацией Всеармянского фонда “Айастан”
22 августа Президент Республики Арцах Бако Саакян принял делегацию Всеармянского фонда "Айастан", возглавляемую Варданом Партамяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
Были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления в Арцахе ряда программ.
Во встрече приняли участие госминистр Григорий Мартиросян, министр градостроительства Карен Шахраманян.
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