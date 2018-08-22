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Председатель СК Армении подписал приказы о кадровых назначениях

Председатель СК Армении подписал приказы о кадровых назначениях

Председатель СК Армении Айк Григорян подписал приказы о кадровых назначениях. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Начальник следственного отделения Вайоц Дзора советник юстиции второго ранга Камо Саакян освобожден от занимаемой должности и назначен начальником управления по общим преступлениям расследований особо важных дел СК Армении;  начальником следственного отделения Вайоц Дзора назначен советник юстиции второго ранга Овик Хачатрян, которого освободили от должности начальника следственного отдела Авана и Нор-Норка СК Армении.

На это место назначен советник юстиции второго ранга Вардан Авагян.


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