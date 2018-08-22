Председатель СК Армении подписал приказы о кадровых назначениях
12:05, 22 Август, 2018
Председатель СК Армении Айк Григорян подписал приказы о кадровых назначениях. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.
Начальник следственного отделения Вайоц Дзора советник юстиции второго ранга Камо Саакян освобожден от занимаемой должности и назначен начальником управления по общим преступлениям расследований особо важных дел СК Армении; начальником следственного отделения Вайоц Дзора назначен советник юстиции второго ранга Овик Хачатрян, которого освободили от должности начальника следственного отдела Авана и Нор-Норка СК Армении.На это место назначен советник юстиции второго ранга Вардан Авагян.