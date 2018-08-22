Fox: Илон Маск перестал пользоваться Instagram после скандала

Миллиардер Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, перестал пользоваться сервисом Instagram после скандала. Как сообщил во вторник американский телеканал Fox News, бизнесмен, вероятно, удалил свою учетную запись в данной социальной сети, и она сейчас недоступна для просмотра,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По информации телеканала, это произошло после того, как американская певица Азилия Бэнкс выступила в Instagram с серией обвинений против Маска. Побывав в доме предпринимателя в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), она, в частности, рассказала, что миллиардер употребляет наркотики и, находясь под их вилянием, оставляет свои заметки в соцсетях, а его бизнес отчаянно нуждается в инвесторах.

Бэнкс приехала домой к Маску, чтобы поработать там над новой песней вместе с канадской исполнительницей Клер Элис Буше, известной под псевдонимом Граймс. Последняя, по данными СМИ, состоит с Маском в романтических отношениях.

Бэнкс сильно рассердилась на Граймс и Маска, так как не застала их дома и в течение долгого времени напрасно их прождала. После этого она несколько дней размещала в Instagram различные оскорбления в их адрес, которые сейчас уже удалены.

Сам Маск ничего не говорил по поводу того, удалил ли он свою учетную запись. Когда его спросили об этом вTwitter, он ответил лишь, что аккаунт в Instagram ему не нравился.





