22-25-го августа температура воздуха в Армении повысится на 3-4 градуса
12:02, 22 Август, 2018
Температура воздуха в Армении 22-25 августа повысится на 3-4 градуса. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Армгидрометцентра МЧС Армении.
22-го августа в вечерние часы в северных районах, 23-го августа - в Лори и Тавуше, ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных местностях возможен град. А 25-27 августа прогнозируется погода без осадков.
Ветер будет юго-западным со скоростью 5-10 метров в секунду, во время грозы возможно усиление ветра до 18-23 метров в секунду. В Ереване 22-го августа воздух прогреется до 31-33 градусов тепла, а 25-го августа столбик термометра повысится до 33-35 градусов.