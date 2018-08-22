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22-25-го августа температура воздуха в Армении повысится на 3-4 градуса

22-25-го августа температура воздуха в Армении повысится на 3-4 градуса
Температура воздуха в Армении 22-25 августа повысится на 3-4 градуса.  Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Армгидрометцентра МЧС Армении.

22-го августа в вечерние часы в северных районах, 23-го августа -  в Лори и Тавуше, ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных местностях возможен град. А 25-27 августа прогнозируется погода без осадков.

Ветер будет юго-западным со скоростью 5-10 метров в секунду, во время грозы возможно усиление ветра до 18-23 метров в секунду. В Ереване 22-го августа воздух прогреется до 31-33 градусов тепла, а 25-го августа столбик термометра повысится до 33-35 градусов.


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