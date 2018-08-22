КРОУ дала согласие на отчуждение акций компании «ВЕОН-Армения»

На заседании 22-го августа, учитывая обращение ЗАО «ВЕОН-Армения», обсудив заранее вопрос с Министерством транспорта, связи и ИТ-отрасли, КРОУ дала согласие на отчуждение 100% акций компании ЗАО «ВЕОН-Армения» в пользу «VEON Armenia Holdings B.V.», принадлежащей, в свою очередь, компании «Вымпелком».

Как передает «Арменпресс» , фактический собственник при этой сделке не меняется, и отчуждение 100% акций компании ЗАО «ВЕОН-Армения» в пользу «VEON Armenia Holdings B.V.», принадлежащей, в свою очередь, компании «Вымпелком», связано с внутренними структурными изменениями в перечисленных компаниях.