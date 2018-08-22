Пассажиры сняли на видео посадку Ту-204 с горящим двигателем

Пассажиры самолета Ту-204, совершавшего рейс из Уфы в Сочи, сняли на видео экстренную посадку воздушного судна из-за возгорания левого двигателя. Запись появилась в социальных сетях, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На борту находились 202 пассажира. В результате инцидента никто не пострадал, пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Уфы.

Ранее сообщалось, что СК проводит проверку по факту инцидента. На месте работает следственно-оперативная группа.