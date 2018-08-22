СМИ: смертник врезался на автомобиле в здание городского совета в Нидерландах

Мужчина на автомобиле, в котором находились баллоны с газом, минувшей ночью намеренно врезался в здание местного совета голландского городка на границе с Германией и погиб в результате возникшего пожара. Об этом сообщает в среду телекомпания NRK, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Инцидент произошел в небольшом городке Беммель рядом с крупным городом Арнем недалеко от границы с ФРГ. В машине находились два баллона с газом, один из которых взорвался при столкновении. Возник пожар, в результате которого сгорела машина и пострадало здание совета. Поскольку происшествие случилось около двух часов ночи в среду, кроме самого злоумышленника никто не пострадал.

Правоохранительные органы считают крайне маловероятным, что речь идет о несчастном случае. Водитель явно действовал намеренно, так как он проехал по газону и объезжал препятствия - столбы и скамейки - чтобы достичь здания городского совета.

Полиция сообщила, что у следствия имеется правдоподобная версия о личности человека, находившегося в машине и погибшего в результате этого инцидента. Однако эта информация не разглашается, поскольку речь на данном этапе идет всего лишь о подозрении.





