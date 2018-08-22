Поножовщина в Гарни: подозреваемый в розыске

В 19:15 18-го августа в отделении полиции Гарни был получен сигнал о том, что скорая помощь перевезла из Гарни в МЦ «Св. Григор Лусаворич» в Ереване двоих мужчин с кровотечением после ударов ножа. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Группа оперативников прибыла в больницу, где выяснила личности пострадавших – отца и сына. У обоих были выявлены колото-резаные раны на различных участках тела. Сотрудники полиции организовали оперативный поиск по раскрытию преступления по горячим следам.

В результате выяснилось, что пострадавшим ранения нанес пока еще не найденным орудием преступления житель Еревана Артем Казарян, 1981 г.р. предприняты меры по обнаружению предполагаемого преступника и орудия преступления. Проводится расследование.