Поножовщина в Гарни: подозреваемый в розыске
11:05, 22 Август, 2018
В 19:15 18-го августа в отделении полиции Гарни был получен сигнал о том, что скорая помощь перевезла из Гарни в МЦ «Св. Григор Лусаворич» в Ереване двоих мужчин с кровотечением после ударов ножа. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.
Группа оперативников прибыла в больницу, где выяснила личности пострадавших – отца и сына. У обоих были выявлены колото-резаные раны на различных участках тела. Сотрудники полиции организовали оперативный поиск по раскрытию преступления по горячим следам.В результате выяснилось, что пострадавшим ранения нанес пока еще не найденным орудием преступления житель Еревана Артем Казарян, 1981 г.р. предприняты меры по обнаружению предполагаемого преступника и орудия преступления. Проводится расследование.