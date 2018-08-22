Ованес Габузян лидирует в турнире «U.S. Masters Championship»
Гроссмейстер Ованес Габузян продолжает успешно выступать на турнире «U.S. Masters Championship».
Как передает «Арменпресс», в 8-м туре он одержал победу над Александром Шабаловым, после 8-го тура гроссмейстер Ованес Габузян набрал 6 очков и лидирует в турнире «U.S. Masters Championship». Столько же очков набрали еще 5 шахматистов.Турнир «U.S. Masters Championship» завершится 22-го августа.
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