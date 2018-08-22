Болтон: освобождение пастора Брансона мгновенно решит кризис в отношениях США и Турции

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что кризис в отношениях Вашингтона и Анкары может закончиться "мгновенно", если Турция освободит американского пастора Эндрю Брансона. Такое мнение Болтон высказал в распространенном в среду интервью агентству Reuters,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Турецкие власти сделали большую ошибку, не отпустив пастора Брансона", - заявил Болтон. Он также отметил, что кризис в отношениях двух стран "может закончиться мгновенно, если [Турция], как союзник НАТО и часть Запада, поступит правильно и освободит пастора Брансона без предварительных условий".

Отвечая на вопрос о влияние ситуации с пастором на дальнейшее членство Турции в НАТО, помощник президента США по национальной безопасности заявил, что эта проблема "не стоит на повестке дня". "Мы сосредоточены на пасторе Брансоне и других американцах, незаконно задержанных турецким правительством", - отметил Болтон.





