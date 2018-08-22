Европейские индексы - 21-08-18
МОСКВА, 22 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.43% и составил 12384.49 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.54% и составил 5408.60 пункта, британский FTSE снизился на 0.34% и составил 7565.70 пункта, а российский RTSI вырос на 0.64% и составил 1072.12 пункта.
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