В США умерла актриса Барбара Харрис 

Лауреат премии "Тони", американская актриса Барбара Харрис скончалась на 84-м году жизни, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что Харрис умерла во вторник, 21 августа, от рака лёгких в Скотсдейле, штат Аризона. Последнее время за ней присматривали работники хосписа.

Актриса пела в бродвейских мюзиклах с 1961 года, трижды была номинирована на "Золотой глобус" и один раз — на премию "Оскар". Играла в фильмах "Тысяча клоунов", "Нэшвилл", "Семейный заговор", "Кто такой Гарри Келлерман и почему он говорит обо мне ужасные вещи?".