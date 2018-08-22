Левон Аронян продолжает оставаться среди лидеров турнира в Сент-Луисе

Лидер армянских шахмат Левон Аронян продолжает оставаться среди лидеров супертурнира Sinquefield Cup.

Как передает «Арменпресс», в четвертом туре проходящего в американском Сент-Луисе шахматного супертурнира Sinquefield Cup лидер армянских шахмат Левон Аронян черными сыграл с азербайджанцем Шахрияром Мамедъяровым. На 24-м ходу была зафиксирована ничья. Оба гроссмейстера набрали по 2.5 очка и являются текущими лидерами. Остальные партии тура продолжаются.

В предыдущих трех турах Аронян победил россиянина Сергея Карякина, сыграл вничью с представителем США Фабиано Каруана и чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Турнир Sinquefield Cup является четвертым этапом Grand Chess Tour. Он состоит из 9 туров и завершится 28-го августа.