Меркель в Баку обсудит вопрос увеличения поставок газа в ЕС

Одной из главных тем предстоящего 25 августа визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Азербайджан станут возможности для увеличения поставок в ЕС природного газа из региона Каспийского моря, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По словам собеседника издания, Берлин "испытывает значительный интерес" к проекту Южный газовый коридор (ЮГК), по которому газ с месторождения Шах-Дениз будет поставляться в Европу через Турцию.

Источник издания отметил, что Германия хотела бы, чтобы по этому трубопроводу Европа также получала туркменский и иранский газ.