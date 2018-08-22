Посол Армении в Украине заявил, что оставляет дипломатическую деятельность

Посол Армении в Украине Андраник Манукян оставляет дипломатическую деятельность. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

"Друзья, до конца моего отпуска есть еще несколько дней. Время которое я провел в относительном спокойствии укрепило меня в одном важном решении. Я решил оставить мою дипломатическую работу", — написал он.

"Раскрою маленький секрет, за последние годы я несколько раз обращался в Ереван с просьбой меня отозвать, в последний раз в мае этого года, но каждый раз получал отказ с просьбой продолжить свою деятельность в качестве посла Армении в Украине".

Манукян проработал на должности посла Армении в Украине два полных срока и перешел, по его словам, уже все возможные дедлайны пребывания на этом ответственном посту.

"Однако дело не в этом, а в том, что сейчас в Армении качественно иная ситуация и я искренне считаю, что пришло время дать молодым дорогу для роста и реализации. Надеюсь, что на этот раз получу положительный ответ", — пишет Манукян.