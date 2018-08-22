В ДТП в Тбилиси пострадали граждане Армении

В ДТП, которое произошло в Тбилиси в ночь на 22-е августа, пострадали граждане Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

22-го августа в 04:26 из департамента по ЧС МВД Грузии в службу "911" поступил сигнал о том, что около 03:12 близ магазина "Карпури" на улице Агмашенебели в городе Тбилиси произошло ДТП – столкнулись автомобили марок Mercedes (водитель А.О.) и "ВАЗ 2106". Согласно сообщению, в результате аварии пострадали граждане Армении.

"Пассажиры автомобиля "ВАЗ 2106" С.С. и Э.Б. были госпитализированы в медцентры "Михаеловское" и "Лацети", а пассажиры Mercedes-а – А и А.Н, Д.Ш. и Т.П. на месте получили медпомощь и от госпиталзиации отказались", - отмечается в сообщении.Как сообщалось ранее, 20-го августа в 02:58 в городе Тбилиси близ рынка "Елява" на улице Правая Набережная автомобиль марки Mercedes Minivan столкнулся с машиной марки Mercedes CLK, который вел гражданин Грузии Олег Омаров 1972 года рождения. В аварии пострадали девять граждан Армении: Мане Хачатрян (2011 г.р.), Арам Хачатрян (1981 г.р.), Арпине Мамян (1986 г.р.), Мария Паньян (1989 г.р.), Андраник Гиносян (1995 г.р.), Лилит Шалварян (20 лет), Анжела Шалварян (48 лет), Ани Аванесян (1986 г.р.) и Гарегин Варданян. В тот же день Мария Паньян скончалась, а Лилит Шалварян выписалась из больницы. Состояние Арпине Мамян оценивается как средней тяжести, а Гарегина Варданяна - как крайне тяжелое. Анжела Шалварян переведена в Армению, где будет продолжать лечение.