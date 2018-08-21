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Разыскиваемый за хранение наркотиков явился с повинной

Разыскиваемый за хранение наркотиков явился с повинной

В  рамках комплексных оперативно-превентивных мероприятий «Мак-конопля-2018» благодаря разъяснительной  работе  сотрудников полиции 20 августа  в 12.45 часов в отдел по борьбе  с наркотиками Араратского областного управления  полиции явился Павел Г. (1991 г/р).

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  полиции, Павел Г. разыскивается с 11 мая 2018г. по обвинению в ч.1 ст.266 (незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ с целью их реализации) и ч.2 ст.267.1 (за нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, или реализации)  УК РА.

 




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