Разыскиваемый за хранение наркотиков явился с повинной

В рамках комплексных оперативно-превентивных мероприятий «Мак-конопля-2018» благодаря разъяснительной работе сотрудников полиции 20 августа в 12.45 часов в отдел по борьбе с наркотиками Араратского областного управления полиции явился Павел Г. (1991 г/р).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции, Павел Г. разыскивается с 11 мая 2018г. по обвинению в ч.1 ст.266 (незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ с целью их реализации) и ч.2 ст.267.1 (за нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, или реализации) УК РА.