С этого сезона ф/к «Пюник» выступит под новым логотипом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Помимо этого, сообщается, что у ф/к будет новый сайт.

«Футбольный клуб «Пюник» с этого сезона будет выступать под новым логотипом. В данное время мы работаем над созданием нового сайта. Нас с вами ждет много сюрпризов. Спасибо, что с нами», - говорится в сообщении.