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«Пюник» выступит под новым логотипом

«Пюник» выступит под новым логотипом

С этого сезона ф/к «Пюник» выступит под новым логотипом.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба  футбольного клуба.

Помимо этого, сообщается, что у  ф/к будет новый  сайт.

«Футбольный клуб «Пюник» с этого сезона будет  выступать под новым логотипом. В данное  время мы  работаем над созданием нового сайта. Нас с вами ждет много сюрпризов. Спасибо, что с нами», - говорится в сообщении.

 




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