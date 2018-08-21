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Королевская семья Бельгии в Армении

Королевская семья Бельгии в Армении

Король  Бельгии  Филипп вместе  с семьей находится в Армении с частным визитом.

Об этом Арменпресс сообщила вр.и.о. пресс-секретаря  МИД РА Анна Нагдалян.

«Могу  подтвердить, что королевская семья  Бельгии  находится в Армении с частным визитом», - сказала она.

Иных подробностей Анна Нагдалян не сообщила.

 

 




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