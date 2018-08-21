Королевская семья Бельгии в Армении

Король Бельгии Филипп вместе с семьей находится в Армении с частным визитом.

Об этом Арменпресс сообщила вр.и.о. пресс-секретаря МИД РА Анна Нагдалян.

«Могу подтвердить, что королевская семья Бельгии находится в Армении с частным визитом», - сказала она.

Иных подробностей Анна Нагдалян не сообщила.