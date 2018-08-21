Министр ИД Германии призвал создать независимую от США платежную систему для Евросоюза

Европа должна заранее побеспокоиться о защите своих компаний от антииранских санкций США и создать независимую от Соединенных Штатов платежную систему и Европейский валютный фонд.

Как передает Арменпресс со ссылкой на газету Handeslblatt, такое мнение высказал глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы ясно сказали американцам, что мы считаем ошибкой их выход из атомной сделки с Ираном", — сказал министр. Он напомнил, что «первые санкции США против Ирана снова вступили в силу».

"Поэтому необходимо усилить европейскую автономность, создав независимые от США платежные каналы, Европейский валютный фонд и независимую систему SWIFT", — подчеркнул Маас.