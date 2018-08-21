Продолжается рабочий визит министра обороны РА в Россию

В рамках международной выставки военной техники АРМИЯ-2018 и форума «Неделя национальной безопасности» министр обороны РА Давид Тоноян посетил павильон, где экспонируются также лучшие образцы производства армянских компаний.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны РА, в ходе визита глава оборонного ведомства РА провел встречу с замдиректора крупнейшей российской военно-промышленной компании «Алмаз-Антей» Вячеславом Дзиркалном. В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Давид Тоноян отметил, что у армянской стороны хороший опыт сотрудничества с компаний и сейчас заинтересована отдельными образцами продукции.