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Продолжается рабочий визит министра обороны РА в Россию

Продолжается рабочий визит министра обороны РА в Россию

В рамках  международной  выставки военной  техники АРМИЯ-2018 и форума «Неделя  национальной  безопасности» министр обороны  РА  Давид Тоноян посетил павильон, где  экспонируются также  лучшие  образцы  производства  армянских компаний.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства обороны РА, в ходе  визита глава оборонного ведомства  РА провел встречу с замдиректора крупнейшей  российской военно-промышленной  компании «Алмаз-Антей» Вячеславом Дзиркалном. В ходе  встречи обсуждался широкий  круг вопросов двустороннего сотрудничества. Давид Тоноян отметил, что у армянской стороны хороший  опыт сотрудничества с компаний и сейчас заинтересована отдельными образцами продукции.

 

 

 

 

 

 

 

 




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