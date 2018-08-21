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Усилия по предоставлению члену Бундестага въездной визы в Азербайджан провалились

Усилия по предоставлению члену Бундестага въездной визы в Азербайджан провалились

Усилия по предоставлению въездной визы члену Бундестага Германии, заместителю председателя группы дружбы Германия-Южный Кавказ, члену Христианско-демократического союза АльбертуВайлеру, окончательно провалились. 

Как сообщает Арменпресс,  посол Азербайджана в Германии был вызван в МИД Германии для объяснений. Последний сказал, что решение уже принято на высшем уровне в Азербайджане, и депутат был объявлен «персоной нон грата» в Азербайджане.

До этого, согласно этой традиции, азербайджанская сторона предложила депутату официально извиниться, чтобы не быть включенным в «черный список». Но Альберт Вайлер отказался это сделать, объяснив, что он продолжает придерживаться мнения, что, будучи заместителем председателя группы дружбы Германия-Южный Кавказ, его миссия - познакомиться с ситуацией в регионе, и поэтому необходимо лично посетить Нагорный Карабах и поговорить с местными жителями.

Как пишет немецкая газета BILD, Альберт Вайлер посетил в 2014 и 2016 годах Нагорный Карабах, который стремится к независимости, но в  отношении которого у Азербайджана есть территориальные  требования.  Нагорный Карабах находитсяпод армянским контролем.

 

 




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