Азиатские индексы - 21-08-18

ТОКИО, 21 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.09% и составил 22219.73 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.40% и составил 1685.42 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.31% и составил 2733.83 пункта, а HANG SENG вырос на 0.56% и составил 27752.79 пункта.