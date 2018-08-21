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Азиатские индексы - 21-08-18

Азиатские индексы - 21-08-18

ТОКИО, 21 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.09% и составил 22219.73 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.40% и составил 1685.42 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.31% и составил 2733.83 пункта, а HANG SENG вырос на 0.56% и составил 27752.79 пункта.




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