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Полиция проводит работу по розыску Микаела Арутюняна через Интерпол

Полиция проводит работу по розыску Микаела Арутюняна через Интерпол

Полиция  проводит работу  по розыску экс-министра обороны РА, генерал-полковника Микаела  Арутюняна через Интерпол.

Как  передает Арменпресс, об этом в  беседе с журналистами сказал начальник  полиции РА  Валерий  Осипян.

«Сейчас Микаел Арутюнян объявлен в  межгосударственный розыск. Он покинул Армению в момент объявления  розыска. Пока у нас нет сведений  о его местонахождении», - сказал Валерий  Осипян, поделившись некоторыми деталями по этому  вопросу.

На основании достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну и другим лицам  было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении в  том, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения.

На основании достаточных доказательств было принято также  решение о привлечении Микаэла Арутюняна по делу о событиях  1-м марта в качестве обвиняемого в  том, что, войдя в сговор с другими лицами, он сверг конституционный строй.

 

 

 




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