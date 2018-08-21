Полиция проводит работу по розыску Микаела Арутюняна через Интерпол

Полиция проводит работу по розыску экс-министра обороны РА, генерал-полковника Микаела Арутюняна через Интерпол.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал начальник полиции РА Валерий Осипян.

«Сейчас Микаел Арутюнян объявлен в межгосударственный розыск. Он покинул Армению в момент объявления розыска. Пока у нас нет сведений о его местонахождении», - сказал Валерий Осипян, поделившись некоторыми деталями по этому вопросу.

На основании достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну и другим лицам было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении в том, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения.

На основании достаточных доказательств было принято также решение о привлечении Микаэла Арутюняна по делу о событиях 1-м марта в качестве обвиняемого в том, что, войдя в сговор с другими лицами, он сверг конституционный строй.