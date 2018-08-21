Боевики радикальной группировки "Боко харам" сожгли около 40 домов во время атаки на деревню Майрари (штат Борно на северо-востоке Нигерии) в минувшие выходные. Об этом сообщает во вторник информационное агентство Algerie presse service со ссылкой на главу полиции штата Борно Демиана Чукву,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его словам, правоохранительные органы до сих выясняют точное число жертв нападения экстремистов. Представители местной общины сообщили о 19 погибших среди мирных жителей Майрари.

В понедельник агентство AFP передало информацию о 10 погибших в результате атаки. Отмечалось, что находившиеся в Майрари сотрудники полиции не смогли воспрепятствовать действиям боевиков.

Наблюдатели отмечают активизацию экстремистов в последние месяцы. В июле боевики "Боко харам" атаковали базы правительственной армии в штатах Йобе и Борно и убили большое число военнослужащих. Данные о жертвах разнятся - от нескольких десятков до нескольких сотен. Кроме того, боевики "Боко харам" сумели захватить технические средства и оружие.

"Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) - исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран - Нигера, Камеруна и Чада.

С 2009 года боевиками "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убито более 20 тысяч человек. Около 2,6 млн человек стали беженцами и перемещенными лицами.

В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).



