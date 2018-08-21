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Арман Татоян посетил Шанта Арутюняна

Арман Татоян посетил Шанта Арутюняна

Защитник  прав человека РА  Арман Татоян посетил Шанта  Арутюняна.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе ЗПЧ РА, состоялась приватная беседа.

Шант Арутюнян представил Арману Татояну все  волнующие  его вопросы, в том числе  и касающиеся его освобождения.

Все  означенные вопросы в  настоящее время изучаются в  аппарате  ЗПЧ. По итогам изучения в  рамках полномочий  ЗПЧ  будут предприняты  соответствующие  шаги.




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