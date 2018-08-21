Защитник прав человека РА Арман Татоян посетил Шанта Арутюняна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЗПЧ РА, состоялась приватная беседа.

Шант Арутюнян представил Арману Татояну все волнующие его вопросы, в том числе и касающиеся его освобождения.

Все означенные вопросы в настоящее время изучаются в аппарате ЗПЧ. По итогам изучения в рамках полномочий ЗПЧ будут предприняты соответствующие шаги.