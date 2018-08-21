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Меркель в ходе визита в Грузию встретится с премьер-министром, президентом и представителями оппозиции

Меркель в ходе визита в Грузию встретится с премьер-министром, президентом и представителями оппозиции

Канцлер Германии Ангела Меркель начнет свой официальный визит в Грузию со встречи с премьер-министром Мамукой Бахтадзе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

Меркель посетит Тбилиси с официальным двухдневным визитом 23 августа. Канцлера Германии встретит в Тбилисском международном аэропорту министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, после чего состоится официальная церемония приема в администрации правительства. Ангела Меркель проведет встречу с Мамукой Бахтадзе как за закрытыми дверями, так и в расширенном формате. После встречи, канцлер Германии и премьер-министр Грузии проведут совместную пресс-конференцию.

В первый же день визита состоится встреча Ангелы Меркель и президента Грузии Георгия Маргвелашвили, после чего канцлер возложит венки к Мемориалу погибших героев.

23 августа будет проведен официальный обед от имени премьер-министра Мамуки Бахтадзе.

Ангела Меркель проведет встречи и во второй день визита 24 августа. Запланированы встречи канцлера Германии с представителями оппозиции и германскими солдатами, участниками учений «Достойный партнер».

 

 




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