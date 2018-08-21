Глава МИД Сербии: без поддержки России нельзя достичь решения по Косову

Решение по Косово невозможно найти без поддержки России. Об этом заявил во вторник глава МИД Сербии Ивица Дачич по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы хотим и будем находиться в тесном диалоге и контакте с Российской Федерацией, с президентом Владимиром Путиным, с министром Сергеем Лавровым, поскольку считаем, что без поддержки России невозможно прийти ни к какому решению [по Косово]", - сказал Дачич.





