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Глава МИД Сербии: без поддержки России нельзя достичь решения по Косову

Глава МИД Сербии: без поддержки России нельзя достичь решения по Косову

Решение по Косово невозможно найти без поддержки России. Об этом заявил во вторник глава МИД Сербии Ивица Дачич по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы хотим и будем находиться в тесном диалоге и контакте с Российской Федерацией, с президентом Владимиром Путиным, с министром Сергеем Лавровым, поскольку считаем, что без поддержки России невозможно прийти ни к какому решению [по Косово]", - сказал Дачич.



 




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