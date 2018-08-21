Летающий скутер или Транспорт из будущего

Конструктору Дели Джао удалось воплотить в жизнь свою детскую мечту – летающий скутер. Его аппарат способен выдержать нагрузку до 220 кг и развить скорость до 70 км/ч

За два года Дели Джао тестировал летающий скутер более 1500 раз. В будущем изобретатель надеется продвинуть свое творение на мировой рынок.





