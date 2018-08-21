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Делегации оборонных ведомств Армении и России обсудят в Москве вопросы правового обеспечения сотрудничества

Делегации оборонных ведомств Армении и России обсудят в Москве вопросы правового обеспечения сотрудничества

21-23 августа  в  Москве  состоится обсуждение  по вопросам правового обеспечения двустороннего сотрудничества, подписанного между  министерствами обороны Армении и России.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства обороны РА, в  обсуждении примет участие и рабочая группа  МО РА, возглавляемая начальником юридического управления.




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