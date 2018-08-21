Делегации оборонных ведомств Армении и России обсудят в Москве вопросы правового обеспечения сотрудничества

21-23 августа в Москве состоится обсуждение по вопросам правового обеспечения двустороннего сотрудничества, подписанного между министерствами обороны Армении и России.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны РА, в обсуждении примет участие и рабочая группа МО РА, возглавляемая начальником юридического управления.