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В графике первенства по футболу произошли изменения

В графике первенства по футболу произошли изменения

В графике первенства Армении по футболу команд Высшей и Первой лиги   произошли изменения.

Как  передает Арменпресс, назначенный на 22 августа  матч «Ширак»-«Пюник» состоится на Городском стадионе  Гюмри в  17:00 часов.

Назначенный  на 23 августа  матч «Алашкерт-2»-«Ереван» состоится на тренировочной  базе в Дзорахпюре.

 




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