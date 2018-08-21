В графике первенства по футболу произошли изменения

В графике первенства Армении по футболу команд Высшей и Первой лиги произошли изменения.

Как передает Арменпресс, назначенный на 22 августа матч «Ширак»-«Пюник» состоится на Городском стадионе Гюмри в 17:00 часов.

Назначенный на 23 августа матч «Алашкерт-2»-«Ереван» состоится на тренировочной базе в Дзорахпюре.