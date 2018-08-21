Еврокомиссия: любые дополнительные меры в отношении РФ должен принимать Совет ЕС

Любые дополнительные меры в отношении России должны единогласно принимать страны Евросоюза. Об этом заявила во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, комментируя сообщения о призыве Великобритании принять новые санкции против Москвы из-за инцидента в Солсбери,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"У нас уже есть жесткие меры в отношении России, - сказала она. - Любые дополнительные меры должен принимать Совет ЕС".

Как ранее сообщила пресс-служба британского МИД, Великобритания призывает Евросоюз обеспечить выполнение всеобъемлющего пакета санкций против России. Об этом говорится в тексте речи министра иностранные дел Соединенного Королевства Джереми Ханта, с которой он выступит во вторник в Институте мира в Вашингтоне.





