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AFP: МАГАТЭ не видит признаков денуклеаризации КНДР

AFP: МАГАТЭ не видит признаков денуклеаризации КНДР

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выражает обеспокоенность в связи с тем, что КНДР продолжает разработки в ядерной сфере, несмотря на обещания высшего руководства страны, передает Арменпресс со ссылкой на  Тасс.

Об этом говорится в докладе генерального директора организации Юкия Амано, выдержки из которого публикует AFP.

"Продолжение и развитие ядерной программы КНДР вызывает серьезную озабоченность", - приводит агентство слова Амано.

 




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