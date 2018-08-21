AFP: МАГАТЭ не видит признаков денуклеаризации КНДР

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выражает обеспокоенность в связи с тем, что КНДР продолжает разработки в ядерной сфере, несмотря на обещания высшего руководства страны, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Об этом говорится в докладе генерального директора организации Юкия Амано, выдержки из которого публикует AFP.

"Продолжение и развитие ядерной программы КНДР вызывает серьезную озабоченность", - приводит агентство слова Амано.