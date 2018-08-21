Памятный камень установлен в центре Кемерово на месте народного мемориала, появившегося рядом со зданием ТРЦ "Зимняя вишня" в первые дни после трагического пожара, как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости представитель горадминистрации.

"На месте стихийного мемориала памяти жертв трагедии в "Зимней вишне" установили памятный камень. На этом месте продолжаются работы по благоустройству", — сообщил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, во вторник завершился демонтаж надземной части бывшего торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня", где при пожаре в марте погибли 60 человек. В настоящее время на месте организованы вывоз и складирование металлоконструкций.

Власти сообщали, что на месте снесенного торгового центра решено обустроить памятный сквер. Одним из его элементов станет мемориальный арт-объект — металлическое вишневое дерево, выкованное уральскими кузнецами.