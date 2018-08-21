Bloomberg: Apple выпустит бюджетный MacBook и профессиональный Mac mini

Компания Apple выпустит бюджетный ноутбук MacBook, а также обновленную, рассчитанную на профессиональных пользователей, версию компьютера Mac mini. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, новый ноутбук будет выглядеть так же, как MacBook Air, но на нем будет установлен дисплей высокого разрешения Retina, которым компания оснащает другие свои устройства. Размер экрана составит около 13 дюймов - как на MacBook Air.

На данный момент MacBook Air, цена которого составляет около $1 тыс., остается единственным ноутбуком компании без экрана с высоким разрешением. В прошлом году модель была обновлена и получила новый процессор, однако каких-либо более серьезных изменений не претерпела. Агентство отмечает, что выпущенная в 2015 обновленная версия другой модели - MacBook - рассматривалась компанией как замена MacBook Air, однако при цене в $1,3 тыс компьютер оказался слишком дорогим для некоторых пользователей. Цену планируемого к производству устройства источники Блумберг не называют, однако указывают, что оно будет предназначено для тех, кто ищет более дешевые воплощения текущих продуктов Apple.

Собеседники Bloomberg рассказали, что также производитель планирует выпуск новой версии компьютера Mac mini - системного блока, продающегося без остальных устройств (монитор, клавиатура, мышь и пр.) в комплекте, стоимость которого составляет сейчас около $500. Компания хочет сделать обновленный Mac mini более ориентированным на профессиональных пользователей - например, разработчиков приложений - что сделает этот продукт более дорогим по сравнению с существующим вариантом.

Отмечается, что после презентации указанных новых моделей компьютеров Apple представит новые модели смартфона iPhone, часов Apple Watch и планшета iPad Pro.





