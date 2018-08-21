36 умерших от кори в Европе: рекордную вспышку заболевания врачи объясняют отказами от прививок

По статистике Всемирной организации здравоохранения, количество случаев заболеваний корью в Европе достигло рекордного уровня за десять лет. Больше всего заболевших - в Сербии и на Украине, передает Арменпресс.

В европейском регионе корью заразились около 41 тыс человек, что привело к 37 смертельным исходам.

В прошлом году ВОЗ зарегистрировала около 24 тыс. случаев заболевания, в позапрошлом - немногим больше пяти тысяч. Эксперты связывают распространение заболевания с тем, что люди отказываются от прививок.

"Вирус кори передается очень легко и быстро распространяется. Чтобы предотвратить эпидемию, нужна иммунизация по меньшей мере 95% членов сообщества дважды в год, а также меры по иммунизации тех, кто не был привит ранее", - предупреждают в ВОЗ.

По данным организации Public Health England, британцы заражаются корью по большей части во время поездок по континентальной Европе. В Британии в первом полугодии зарегистрировано 807 случаев заболевания.