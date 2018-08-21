84 заявления по условно-досрочному освобождению осужденных удовлетворены. Как передает «Арменпресс», об этом заявил на встрече с журналистами 21 августа министр юстиции Армении Артак Зейналян, подводя итоги 100-дневной работы.

«По условно-досрочному освобождению осужденных разработаны 387 докладов, 192 человека отказались для того, чтобы их дела были представлены на условно-досрочное освобождение. Из них 228 были рассмотрены в суде и 84 удовлетворены, а 114 - получили отказ. Такого показателя в Армении не было. В ближайшее время будут еще и заявления по части лиц, приговоренных к пожизненному заключению, связанные с условно-досрочным освобождением», - заявил Зейналян.