Медики сняли, как пёс охранял упавшую в обморок хозяйку и уехал с ней на скорой

Жительница китайского города Дацин неожиданно упала в обморок во время прогулки со своим золотистым ретривером. Верный питомец дождался приезда врачей рядом с хозяйкой и категорически отказался покидать её даже в карете скорой помощи. Медикам ничего не оставалось, кроме как принять условия игры и забрать пса с собой, как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Врачи скорой помощи рассказали журналистам, что сперва опасались подходить к лежащей без чувств женщине, ведь её охраняла крупная собака. Впрочем, когда специалисты рискнули приблизиться, пёс не проявил никакой агрессии и лишь наблюдал за их действиями со стороны.

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Когда мы подошли к женщине, лежащей на земле, пёс обрадовался, что мы прибыли, чтобы помочь его хозяйке

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Когда же девушку погрузили на носилки, пёс оживился и проследовал за ней в карету скорой помощи. Медиков растрогала такая забота, и они позволили ретриверу сопровождать хозяйку в больницу.

К счастью, в клинике выяснилось, что у пациентки нет серьёзных заболеваний — она просто употребила слишком много спиртных напитков накануне. И первое, что произнесла девушка, придя в себя — это кличка любимого пса.