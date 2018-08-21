В системе УИТУ Министерства юстиции Армении за 100 дней проведена значительная работа. Как передает «Арменпресс», об этом заявил на встрече с журналистами 21 августа министр юстиции Армении Артак Зейналян, подводя итоги 100-дневной работы.

В частности, по его словам, в системе УИТУ отменены незаконные сборы за камеру и койку, кроме того, традиция насильственных, принудительных азартных игр в УИУ приостановлена. «Конечно, все это до конца искоренить невозможно, но принудительные азартные игры ликвидированы. Мы разрабатываем план мероприятий для осужденных. Надо, чтоб у них были бы разного рода занятия, работа, чтоб в повседневной жизни они не занимались играми и другими незаконными занятиями», - заявил Зейналян.

Заключенные в Армении смогут делать видеозвонки родным не реже двух раз в месяц.

Для этого в тюрьмах будут установлены компьютеры для видеосвязи. Каждый сеанс видеосвязи будет длиться до 20 минут.

"Это очень поможет заключенным чаще общаться с родными. В том числе и заключенным иностранцам, ведь у нас ест и такие", — напомнил Зейналян.

Кроме того, расширится практика лечения заключенных в гражданских больницах. Минимум в четырех медучреждениях откроются подразделения для заключенных.

Что касается перегруженности тюрем, то проблему с теснотой в камерах пока не решили, но перенаселения уже нет – в том смысле, что у каждого заключенного есть хотя бы собственная койка, добавил министр. Спать по очереди заключенным больше не приходится.

Так или иначе, нужно построить несколько новых зданий для задержанных и заключенных. Во-первых, нужен новый следственный изолятор, который заменит Нубарашенскую тюрьму на юге Еревана. Во-вторых, нужен капитальный ремонт тюрьмы в Горисе: это здание возводили еще при царской России. Ремонт нужен и для здания Вардашенской тюрьмы в Ереване.

Наконец, нужен новый изолятор в Тавушской области на северо-востоке Армении, а также новая тюремная больница.

1 августа премьер-министр РА Никол Пашинян в прямом эфире Facebook объявил о митинге 17 августа, на котором он подведет итоги 100 дней своего правления. Премьер-министр Армении Никол Пашинян начал 17-го августа митинг, посвященный 100-дневному пребыванию на посту главы правительства, с шествия в Ереване. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в прямом эфире через свою официальную страницу в Facebook.

Премьер-министр отметил, что у властей уже есть опыт организации массовых мероприятий, в которых участвовали сотни тысяч человек. "Число участников сегодняшнего шествия и митинга будет очень большим и это требует от каждого из нас особого внимания и осторожности. Не исключаю, что могут быть проявления агрессии, могут быть засланные люди, чьей целью будет организация провокаций", - подчеркнул он.

В этой связи Пашинян призвал не отвечать агрессией на проявление словесной ли поведенческой агрессии. "А если все это обретает формы, на которые должны отреагировать правоохранительные органы, прошу обратиться к полицейским, которые несут сегодня усиленное дежурство", - добавил глава правительства.

"Шествие начнется с территории проспектов Арцаха и Эребуни. Приглашаю вас присоединиться к шествию до Площади Республики", — сказал Пашинян.

Премьер подчеркнул, что место он выбрал не случайно. Именно отсюда в дни "бархатной революции" — 22 апреля, его забрали сотрудники СНБ и полиции.

"Уверен, они сегодня обеспечат безопасность во время шествия, а некоторые и вовсе присоединятся к нам, и это будет особенным проявлением национальной солидарности, поскольку между нами нет разделительных линий ", — сказал Пашинян.

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.

12 мая было сформировано новое правительство, которое утвердило свою программу 1 июня и представило ее Национальному Собранию. Эта программа экспертными кругами называется переходной и устанавливает приоритетность проведения внеочередных парламентских выборов в течение одного года.

На специальном заседании 7 июня депутаты Национального Собрания утвердили программу правительства Армении. За программу правительства проголосовало 62 депутата, против 39 депутатов.

Отметим, что после парламентских выборов 2017 года большинство в парламенте (58 мест) составляла Республиканская партия Армении, однако после выхода из фракции шести депутатов - Феликса Цолакяна, Артура Геворгяна, Артака Саркисяна, Ширака Торосяна, Армана Саакяна и Самвела Алексаняна, РПА в парламенте, где 105 мест, потеряла большинство. Тем не менее, Республиканская партия Армении заявила, что не будет препятствовать принятию программы правительства.