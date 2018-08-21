В Швеции после столкновения с птицей разбился истребитель
Истребитель Saab JAS 39 Gripen военно-воздушных сил Швеции разбился во вторник в коммуне Роннебю на юге страны из-за столкновения с птицей, как передает Арменпресс, об этом сообщает Шведское радио.
"Шведский истребитель JAS Gripen разбился в Роннебю на юге Швеции после столкновения с птицей. Пилот катапультировался, он доставлен в больницу для обследования", - говорится в твиттере радиостанции.
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