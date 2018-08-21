Необычная свадьба состоялась в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго. Как сообщило информационное агентство EFE, перуанский актер и эколог Ричард Торрес связал себя узами брака с деревом, передает Арменпресс.

Целью акции было привлечь внимание общественности к проблеме незаконной вырубки лесов. На церемонию, которая в минувшие выходные состоялась в парке имени Христофора Колумба, в нескольких метрах от кафедрального собора Санто-Доминго, пришли десятки человек.

Торрес был одет в белоснежный костюм c красным галстуком, на голове у него была черная шляпа. Актер вручил дереву букет цветов, надел обручальное кольцо на ветку и заявил, что согласен жениться на нем. После этого он поднял бокал за мир во всем мире.

В числе гостей был бывший министр охраны окружающей среды Доминиканской Республики Хайме Давид Фернандес Мирабаль.

"Это уже 17-я подобная свадьба. Мы не остановимся, пока не проведем 100 церемоний и не установим рекорд Гиннесса", - заявил актер.