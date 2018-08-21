Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Армении Генрих Мхитарян вошел в символическую сборную Премьер-лиги.

Как передает «Арменпресс», Генрих Мхитарян с оценкой 8.5 вошел в символическую сборную второго тура чемпионата Англии по версии Whoscored.com.

Напомним, что «Арсенал» на выезде уступил «Челси» со счетом 2:3, а отыгравший весь матч полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Армении Генрих Мхитарян стал автором гола и результативной передачи.