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Генрих Мхитарян вошел в символическую сборную Премьер-лиги

Генрих Мхитарян вошел в символическую сборную Премьер-лиги

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Армении Генрих Мхитарян вошел в символическую сборную Премьер-лиги.

Как передает «Арменпресс», Генрих Мхитарян с оценкой 8.5 вошел в символическую сборную второго тура чемпионата Англии по версии Whoscored.com.

Напомним, что «Арсенал» на выезде уступил «Челси» со счетом 2:3, а отыгравший весь матч полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Армении Генрих Мхитарян стал автором гола и результативной передачи.


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