Будет отменено один миллион 475 тысяч актов о штрафах за нарушения ПДД

В Армении около 120 тысяч человек будут амнистированы по административным правонарушениям – штрафам за нарушения ПДД.

Штрафы за нарушение правил дорожного движения будут списаны по амнистии за два месяца. Как передает «Арменпресс», об этом заявил журналистам в правительстве Армении министр юстиции Артак Зейналян, выступая по случаю 100 дней в должности.

По законопроекту, который составило новое правительство и принял парламент, будет отменено один миллион 475 тысяч актов о дорожных штрафах, на имя около 120 тысяч человек и на общую сумму примерно в 13,3 миллиарда драмов (около 28 миллионов долларов).

Закон освобождает от штрафов, выписанных до 31 декабря 2017 года. Не простят только самые тяжелые нарушения, в частности вождение в пьяном виде и выдачу госномеров другому лицу.

Принят закон в июле, но некоторые водители еще дожидаются его исполнения.

На это Зейналян заметил, что более 281 тысячи актов, на имя 86 тысяч человек, уже отменено. Остальные отменят в ближайшие два месяца.