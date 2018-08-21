По положению на 21 августа, объем экспортированных фруктов и оеощей уже превзошел общие показатели 2017 года. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства сельского хозяйства Армении.

По положению на 21 августа текущего года из Армении экспортировано 121 295 т. свежих овощей и фруктов. объемы экспорта в сравнении с тем же отрезком времени прошлого года увеличились примерно на 49 тыс. т. или 67,7% и на 444 т. годовой показатель 2017-го. в этом году зарегистрирован беспрецедентный рост экспорта абрикосов. По положению на сегодняшний день, из республики вывезено 51 594 т. абрикосов, что превышает прошлогодние показатели примерно на 23 120 т. или 81,2%.

Армянские свежие фрукты и овощи, в основном, экспортируются в Россию (примерно 114603 т. или 94,5%). Они вывозятся также в Грузию, Белоруссию, Казахстан, Иран, ОАЭ, Бельгию, Кувейт, Катар, США и другие страны.