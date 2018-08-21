Президент Ирана призвал военных быть готовыми к борьбе с враждебными державами

Президент Ирана Хасан Роухани заявил во вторник о необходимости обладать мощным оборонным потенциалом, чтобы избежать уничтожения враждебными государствами. Как передает Арменпресс, об этом сообщила иранская телерадиовещательная корпорация IRIB.

"Мы должны быть готовы сражаться против военных держав, претендующих на нашу территорию и ресурсы, - сказал Роухани на церемонии, приуроченной ко Дню оборонной промышленности Ирана. - Если мы не будем сильными, то нас уничтожат".

Президент добавил, что "Иран никогда не проявлял агрессию по отношению к другим государствам". "При этом наша страна обладает исключительным оборонным потенциалом", - заверил он.



