В выборах мэра Еревана партии «Светлая Армения» и «Республика» выдвинут кандидатуру Артака Зейналяна

В выборах мэра Еревана партии «Светлая Армения» и «Республика» выдвинут кандидатуру министра юстиции Армении Артака Зейналяна. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал сам министр юстиции Армении Артак Зейналян.

«Я представлю заявление о выходе в отпуск и приму участие в предвыборной кампании. Совместительства в должности министра юстиции не будет», - сказал министр юстиции Армении Артак Зейналян.

На вопрос, прекращает ли тем самым свое существование блок «Елк», Зейналян ответил, что блок «Елк» существует и продолжает действовать как фракция в НС Армении.

Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 23 сентября 2018 года. Должность мэра Еревана стала вакантной после того, как 9-го июля столичный градоначальник Тарон Маркарян подал в отставку на фоне коррупционного скандала.

На заседании 16-го августа правительство Армении приняло решение о прекращении срока полномочий Совета старейшин Еревана.

Выборы в Совет старейшин столицы проходят по партийным спискам. Выдвижение партий продлится до 29 августа. Крайний срок регистрации - 3 сентября, а через неделю после завершения регистрации начнется предвыборная компания, которая продлится около 10 дней.



Если по результатам выборов в Совет одна из участвующих в выборах партий получает более 50% мандатов, то первый номер партийного списка этой партии считается избранным мэром.



Партия "Гражданский договор" (главой которой является премьер-министр Армении Никол Пашинян) уже выдвинула известного актера Айка Марутяна (Каргин Айко) в качестве кандидата на предстоящих выборах в мэры Еревана.



Партия "Процветающая Армения" также представила первую тройку кандидатов на внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана. Это депутат, секретарь политсовета партии ППА Наира Зограбян, обозреватель телекомпании "Кентрон" (Центр) Петрос Казарян и политический обозреватель Арман Абовян.

Правление партии "Наследие" в ходе собрания накануне утвердило кандидатуру своего лидера Раффи Ованнисяна в качестве мэра на внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана. Об этом сообщается в заявлении партии.

Вторым номером в списке стал действующий председатель партии и бывший депутат Армен Мартиросян, который будет руководить избирательной каампанией, третьим - правозащитник Овсеп Хуршудян.