Начальник полиции Армении Валерий Осипян уверяет, что в системе полиции Армении коррупции нет. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами 21-го августа. По его словам, коррупционные проявления в полиции полностью искоренены.

«Уверяю и официально заявляю, что в системе полиции Армении коррупции нет.Хотя и не исключаю, что какой-то полицейский, в непонятных для меня условиях, пытается в данный момент что-то сделать, однако, если даже ему это единожды удастся, даже если удастся во второй раз сделать что-то, в третий раз он будет пойман и осужден, поскольку в системе полиции нет подобных порочных явлений»,- сказал он.

По поводу возможностей повышения зарплаты полицейским начальник полиции Армении Валерий Осипян сказал, что правительство обсуждает этот вопрос. «С проблемой знаком премьер-министр Армении, он сам заинтересован в повышении зарплаты полицейским, однако это зависит от экономического положения в нашей стране. Надеемся на экономический рост, и в этом случае – я уврен, что зарплата в полиции повысится»,- сказал он.

Начальник полиции Армении Валерий Осипян не согласен с тем, что многие, не имея возможности получать взятки, покинут полицию. «Это не так, что вся система полиции погрязла в коррупции. В наших рядах есть серьезные специалисты, честные, искренние люди, готовые служить интересам народа, граждан и государства»,- сказал он.